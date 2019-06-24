كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. قتل شاب مسلم بعد إجباره على أداء ترانيم هندوسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل شاب مسلم هندي بعد أيام من تعرضه للضرب على أيدي حشد أجبره على أداء ترانيم هندوسية.

ووفقاً لصحيفة "اندبندنت" اليوم، تمّ الاعتداء على تبريز أنصاري من قبل الغوغاء في 18 يونيو، بعد اتهامه باقتحام منزل وسرقة دراجة نارية في ولاية خاركاند الشرقية.

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وتم نشر العديد من مقاطع الفيديو ، التي يبدو أنها من الاعتداءات، بسرعة عبر الإنترنت في أعقاب وفاة الأنصاري.

ويبرز مقطع واحد، أعضاء من الحشد وهم يضربون الرجل بالعصي، وفقًا لصحيفة التليجراف الهندية.

وفي مكان آخر، يمكن سماع صوت الغوغاء وهم يجبرون الشاب البالغ من العمر 22 عامًا على هتاف "جاي شري رام" و "جاي هانومان".