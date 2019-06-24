كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: العقوبات أجبرت طهران على خفض إنفاقها العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، الاثنين، إن العقوبات الأمريكية على إيران أجبرتها على خفض إنفاقها العسكري.

وأضاف هوك أنه أطلع الدول الخليجية على تقييم واشنطن للتهديدات الإيرانية.

وقال "على إيران أن تقابل الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالإرهاب".

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وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أن طهران أكثر عزلة دبلوماسيا من الفترة التي سبقت انسحاب واشنطن من اتفاق فيينا.

ومن المقرر أن يسافر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إلى باريس لإجراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الاتفاق النووي.