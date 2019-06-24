كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد تعتقل صينياً مرة أخرى بطلب من الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدعي سويدي اليوم الاثنين، إن السويد احتجزت مسؤولًا صينيًا فارًا بناء على طلب الولايات المتحدة وتتوقع أن تقدم طلبا رسميا بتسليمه.

وتم إطلاق سراح "تشياو جيان جون" من الحجز السويدي، في إشارة إلى أن المحكمة العليا في السويد سترفض طلبًا صينيًا سابقًا بتسليمه، وفقًا لمحاميه السويدي هنريك أولسون ليليا.

واتهمت الولايات المتحدة تشياو في عام 2015 في غيابه بتهمة غسل الأموال والاحتيال في مجال الهجرة.

وطلبت الصين من السويد تسليم تشياو، في عام 2018 الذي ظل هاربًا منذ عام 2011 من قبل المدعين العامين الصينيين، فيما يتعلق بالشكوك التي اختلسها بملايين الدولارات.

ورفض كل من ليند تومسن وأولسون ليليا القول فيما يتعلق بالادعاءات بأن الولايات المتحدة طلبت القبض على تشياو.