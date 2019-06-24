كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوء الأحوال الجوية يعوق استعادة جثث متسلقي الهيمالايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المسؤولون إن سوء الاحوال الجوية يؤخر استعادة جثث المتسلقين الدوليين الذين فقدوا أثناء محاولتهم تسلق قمة جبال الهيمالايا في شمال الهند.

كان متسلق الجبال البريطاني مارتن موران يقود فريقًا ضم ثلاثة بريطانيين آخرين واثنين من الأمريكيين وأستراليًا وهنديًا في رحلة استكشافية في ناندا ديفي إيست. في يوم الأحد، عثر الجنود شبه العسكريين على جثث سبعة من المتسلقين الثمانية على ارتفاع أكثر من 5000 متر على الجبل، ولم يتم العثور على المتسلق الثامن.

وأعلن المتحدث باسم القوات شبه العسكرية فيفيك باندي إن سوء الاحوال الجوية اليوم الاثنين منع الطائرات من العمل في المنطقة. ولم يتم التعرف على الجثث بعد.

