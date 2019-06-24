كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تتعامل بهدوء تجاه الحديث عن التحالف ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدو ألمانيا باردة تجاه الحديث الأمريكي حول بناء تحالف عالمي ضد إيران، قائلة إن أولويتها القصوى هي تخفيف التوترات في المنطقة بينما تحاول إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران.

وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو يوم الأحد أثناء توجهه إلى الشرق الأوسط بأنه سيناقش "كيف يمكننا بناء تحالف عالمي" ضد طهران يشمل أيضًا آسيا وأوروبا. كما صرح كريستوفر برجر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين بأن برلين "لاحظت عبر وسائل الإعلام" تعليقات بومبيو. وأضاف أن "هدفنا الرئيسي تخفيف تصعيد الموقف الخطير".

لا تزال ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك روسيا والصين، جزءًا من الصفقة النووية التي تخلت عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

