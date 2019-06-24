كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلام الإسرائيلي يعلن عن تأهب الجيش تحسبا لـ"تهديدات إيرانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهب قواته تحسبا "لمحاولة إيران الإضرار بالدولة العبرية بتوجيه ضربة مباشرة أو عبر حلفائها الإقليميين".

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس الأحد، أن القيادة العسكرية استكملت في الأيام الأخيرة اتخاذ سلسلة إجراءات لضمان استعداد قواتها للرد على أي تطورات أو أي محاولة إيرانية لاستهداف البلاد، سواء كان ذلك من غزة أو لبنان أو سوريا.

Advertisements

وتأتي هذه الأنباء في ظل التوتر المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، حيث تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرب إيران ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية دون طيار فوق هرمز.