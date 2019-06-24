توقيف مرشد من دون ترخيص تحرش بسائحات أجنبيات في مراكش 

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لفرقة الدارجين في ولاية مراكش، مساء أمس الأحد، من اعتقال شخص يمتهن الإرشاد السياحي من دون رخصة، بعد تحرشه بسائحات أجنبيات وسط مراكش.

وحسب مصادر محلية واكبت الحدث، فإن المعني بالأمر اعترض سبيل ثلاث سائحات بالقرب من مسجد الكتبية، وشرع في مضايقتهن والتحرش بهن جنسيا .

وأضاف المصدر ذاته أن القضية تطورت حينما حاول المتهم سرقة حقيبة إحدى السائحات، قبل أن تتدخل فرقة الدارجين، التي كانت تمر صدفة بمكان الحادث، وعملت على اعتقال “الفوكيد”.

ووضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، على أن يتم تعميق البحث معه، في انتظار عرضه أمام أنظار النيابة العامة .