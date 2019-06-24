عرض بقيمة مليار سنتيم.. نجم الوداد مطلوب في الإمارات والسعودية

أبدت أندية إماراتية وسعودية، رغبتها في ضم محمد أوناجم لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتلقى الفريق الأحمر عرضا بقيمة مالية ناهزت مليار سنتيم، غير أن سعيد الناصيري رفض مناقشة العرض المذكور، لأنه لا يتناسب وقيمة أوناجم. وجددت الأندية نفسها، مساعيها لانتداب نجم الفريق البيضاوي، بعد أن تقدمت بعرض جديد قيمته أكثر من مليارين. ومن المرتقب أن تحسم الأيام القليلة القادمة في انتقال أوناجم من عدمه، علما أنه يعتبر من ركائز بطل المغرب في السنوات الأخيرة، بعد أن ساهم في تتويجه بمجموعة من الألقاب.

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