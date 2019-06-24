روسيا: العقوبات الأميركية الجديدة على إيران "غير قانونية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الكرملين اليوم الإثنين، أنه يعتبر العقوبات الأميركية الجديدة التي من المُفترض أن تُعلنها واشنطن على إيران، غير قانونية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "نعتبر أن هذه العقوبات غير قانونية. هذا كلّ ما يمكننا قوله"، في وقت تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ويُفترض أن تعلن واشنطن الاثنين "عقوبات إضافية مشدّدة على إيران" وفق ما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أول من أمس السبت. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن هذه العقوبات لن يكون لها "أي أثر".

وتتصاعد التوترات بين طهران وواشنطن خصوصا بعد إسقاط إيران الخميس الماضي، طائرة مسيرة أميركية. وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "كارثة" في حال استخدمت الولايات المتحدة القوة ضد إيران.

وتساءل موسوي خلال مؤتمر صحافي في طهران "هل لا يزال هناك فعلاً عقوبات لم تفرضها الولايات المتحدة على بلادنا وأمّتنا مؤخراً أو خلال الأربعين سنة الأخيرة؟".

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وقال "لا نعرف فعلاً ما هي (هذه العقوبات الجديدة) ولا ماذا يريدون استهداف بعد، لكننا نعتبر أنه لن يكون لها أي أثر".

وقرر ترامب في أيار/ مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 ويعتبره الأوروبيون والروس والصينيون، الذين لا يزالون جزءا من الاتفاق، كأفضل وسيلة للتأكد من أن إيران لن تمتلك السلاح الذري.

ومنذ آب/ أغسطس 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات اقتصادية عقابية ضد طهران في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي تنوي واشنطن ممارستها على الجمهورية الإسلامية.

ووعد ترامب طهران بفرض العقوبات "الأقسى في التاريخ".