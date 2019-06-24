نتنياهو: تواجدنا بغور الأردن حجر الأساس للأمن والاستقرار بالمنطقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن تواجد إسرائيل في غور الأردن بمثابة حجر الأساس للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على الأهمية لذلك بغية ضمان العمق الإستراتيجي لبلاده.

وأوضح نتنياهو أنه سيترأس، غدا الثلاثاء، الاجتماع الثلاثي لمستشاري الأمن القومي، الأميركي، والروسي، والإسرائيلي، حيث سيتم بحث العديد من الملفات الإقليمية وأبرزها مستقبل سورية وإيران.

وردت تصريحات نتنياهو خلال جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، حيث قال:"سأترأس غدا قمة غير مسبوقة ستجمع بين الدولتين العظميين الولايات المتحدة وروسيا، مع إسرائيل. حقيقة عقد هذه القمة في إسرائيل تشكل دليلا آخر على مكانة إسرائيل المميزة على الساحة الدولية حاليا".

وقال نتنياهو للوزراء: "تجولت أمس مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، في غور الأردن. تحدثت هناك عن الأهمية العليا التي يحظى بها تواجدنا في غور الأردن بغية ضمان عمقنا الإستراتيجي وعلونا الإستراتيجي".

وتابع حديثه: "هناك من يقول إن تواجدنا في غور الأردن يمنع السلام وأنا أقول العكس، إن لم نتواجد هناك فهذا يضمن الحرب والإرهاب وعدم الاستقرار وكل هذا سيتمدد إلى جميع الاتجاهات. ولذلك تواجدنا هناك هو عبارة عن حجر أساسي في ضمان الأمن والاستقرار في منطقتنا. وكان انطباعي بأن بولتون يتفق معي".

وأضاف نتنياهو: "سألتقي اليوم بأمين عام مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي بيتروشيف، وسأترأس غدا القمة الثلاثية. سنبحث بطبيعة الحال إيران وسورية وقضايا أخرى تصعب على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا ونعلم أنها تحتاج لذلك كثيرا، خاصة في الفترة الراهنة".

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وخلال الجولة الميدانية التي قام بها نتنياهو، أمس الأحد، مع بولتون في غور الأردن قال: "موقفنا يقضي بأنه في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي يجب على التواجد الإسرائيلي هنا أن يستمر، وذلك من أجل ضمان أمن إسرائيل وأمن الجميع. سنستمع إلى المقترح الأميركي بشكل عادل ومفتوح".

وأضاف نتنياهو: "لا أستطيع أن أفهم كيف رفض الفلسطينيون المخطط الأميركي قبل أن سمعوا حتى ما هي تفاصيله. هذا ليس الطريق نحو إحراز التقدم. أقول لهؤلاء الذين يقولون إنه بغية التوصل إلى اتفاق سلام يجب على إسرائيل أن تترك غور الأردن إن هذا لن يجلب السلام بل سيجلب الحرب والإرهاب".

من جانبه قال بولتون خلال الجولة: "بدون الأمن ليس هناك سلام وليس هناك سلام دائم. أعتقد أنه من المؤسف أن عدد أكبر من الأميركيين لا يأتون إلى أماكن مثل هذه كي يشاهدوا الجغرافيا ويفهموا معناها وكيف هي تؤثر على وضع إسرائيل الأمني الحيوي، وكي يشرحوا لماذا إسرائيل اعتمدت الموقف الذي اعتمدته. أستطيع أن أؤكد لك بأن الرئيس ترامب سيأخذ في الحسبان، وبكل تأكيد الاهتمامات التي عبرت عنها بشكل واضح للغاية على مدار السنوات الماضية".

ورافق نتنياهو وبولتون بالجولة الميدانية في غور الأردن، كل من رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلية، مائير بن شبات، ورئيسة هيئة الشرق الأوسط في البيت الأبيض، فكتوريا كوتس، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر.