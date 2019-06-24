كل ما أردت أن تعرفه عن تغيير اسم نتسيرت عيليت إلى نوف هجليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد الإعلان عن تغيير اسم مدينة "نتسيرت عيليت" إلى "نوف هجليل" والانتهاء من الإجراءات اللازمة واستفتاء السكان الذي جرى الأسبوع الماضي، وبيّن رغبة لدى غالبية السكان بتغيير اسم المدينة، أثار هذا الإجراء بعض الأسئلة وعلامات الاستفهام لدى المواطنين وأصحاب المصالح التجارية في المدينة، حيث توجهوا إلى المسؤولين في البلدية بالكثير من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية إجراءات تغيير اسم المدينة.

ومن بين هذه الأسئلة والاستفسارات: هل سيتطلب الأمر تغيير العنوان على بطاقة الهوية أو جواز السفر أو رخصة قيادة السيارة؟

وكان الجواب من الناطق باسم البلدية للمجتمع العربي، هلال بشتاوي: "لا... ليس هناك حاجة لتغيير العنوان في الوثائق الرسمية، حيث ستحمل الوثائق الرسمية الاسم الجديد والقديم للمدينة في بطاقة الهوية وغيرها. وسوف ترسل وزارة الداخلية ملحقا جديدا يحمل اسم المدينة الجديد "نوف الجليل"، ولا حاجة للتوجه إلى مكاتب وزارة الداخلية".

*في بطاقة الهوية، هل سيستمر ظهور اسم "نتسيرت عيليت"، بالرغم من تغيير اسم المدينة لـ"نوف هجليل"؟

بشتاوي: نعم... في المرحلة الأولى نعم. التغيير سيكون تدريجيا. ومن الطبيعي أن يتم تغيير اسم المدينة مع تمديد صلاحية جواز السفر وتجديد بطاقة الهوية وما إلى ذلك. الأمر أشبه بتغيير العملة فيستمر الجميع بمداولتها حتى الانتهاء من المخزون عندها يتوقف تداولها.

*خلال الفترة الانتقالية، ماذا سيكون عنواني في تلقي الرسائل البريدية؟

بشتاوي: اسم مدينة "نوف هجليل" وبين قوسين سيكون "نتسيرت عيليت"، حتى يتم استيعاب الاسم الجديد كما يجب.

*هل هذا ينطبق أيضا في حجز الفنادق أو الشراء عبر الإنترنت؟

بشتاوي: نعم.

*ماذا عن تطبيق دليل الطرقات ويز WAZE؟

بشتاوي: نحن سنهتم بالأمر إذ سنقوم بالاتصال بتطبيق WAZE وبجميع البرامج الأخرى المتعلقة بالخرائط بما في ذلك Google.

*أنا صاحب مصلحة ولدي فواتير يظهر عليها اسم "نتسيرت عيليت". ماذا علي أن أفعل بعد تغيير الاسم؟

بشتاوي: لا شيء... ليست هناك حاجة لتغيير دفاتر الفواتير بعد تغيير الاسم. عليك بتغيير اسم المدينة في الفاتورة في الطبعة المقبلة، بعد نفاد مخزون الفواتير الحالية.

*كم سيكلف هذا المشروع البلدية لتغيير اسم المدينة؟

بشتاوي: لن يكلفها شيئا... ستتم عملية تغيير اسم المدينة بالتعاون الكامل مع وزارة الداخلية، وبالتالي ستتحمل الدولة التكاليف وليس البلدية.

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*إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تحصل البلدية هذه الأموال التي تقدمها الدولة وتمولها من خلال مشاريع أخرى بدل تغير اسم المدينة؟

بشتاوي: هذه الميزانية مخصصة لمشروع تغيير اسم المدينة وترويجها فقط. لا يمكن استخدام الأموال في مشاريع أخرى.

*كيف تم إجراء الاستفتاء ومن كان باستطاعته التصويت؟

بشتاوي: صاحب حق الاقتراع هو كل مقيم في المدينة يبلغ من العمر 17 عاما فما فوق. لقد كان التصويت مع أو ضد تغيير اسم المدينة. يذكر أن عملية التصويت في صندوق الاقتراع ليست إلزامية، لكن رئيس البلدية أصر على إجراء الاستفتاء لأجل تمكين المشاركة الكاملة للسكان.

*أين تمت عملية التصويت؟

بشتاوي: في عشرة أماكن اقتراع بما في ذلك صناديق اقتراع متنقلة بين المصانع، ودور المسنين لتمكين الجميع من التعبير عن رأيهم في موضوع تغيير اسم المدينة.

*إذا كان هناك من يؤيد تغيير اسم المدينة، لكنه يعارض الاسم المقترح "نوف هجليل". هل كان من الممكن له أن يقترح اسما آخر؟

بشتاوي: لا.. تم تحديد اسم "نوف هجليل" من قبل لجنة الأسماء الرسمية التابعة لمكتب رئيس الوزراء بعد فحص مجموعة واسعة من الأسماء المقترحة. وتتألف اللجنة من مجموعة كبيرة من الأكاديميين والشخصيات العامة والخبراء المعروفين في مجال الأسماء، الذين اختاروا بالإجماع اسم "نوف هجليل".

*أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول تغيير الاسم؟

بشتاوي: في موقع البلدية، صفحة "فيسبوك" والمنشورات الرسمية في الصحافة المحلية.

غطاس: تغيير الاسم لن يغير من الحقيقة التاريخية بأن نتسيرت عيليت أقيمت على أراض عربية مصادرة

د. رائد غطاس

وتعقيبا على ما ورد، قال عضو بلدية "نوف هجليل" ("نتسيرت عيليت" سابقا) د. رائد غطاس، لـ"عرب 48" حول موقف السكان العرب من تغيير الاسم إنه "حين طرحت قضية تغيير اسم المدينة، أكدنا منذ البداية أن تغيير الاسم لن يغير من الحقيقة التاريخية بأن مدينة نتسيرت عيليت أقيمت على أراض عربية مصادرة من الناصرة والرينة والمشهد وكفر كنا وعين ماهل وغيرها من القرى المجاورة".

وأضاف أنه "حين توجه إلينا رئيس البلدية، رونين بلوت، وطلب موافقتنا على تغيير الاسم، معللا في قضية الخلط الحاصل بين الناصرة ونتسيرت عيليت، وأنهما تحملان نفس الاسم، قلنا إن الناصرة واحدة وهي المدينة التاريخية المعروفة في العالم كمدينة البشارة، وهي لن تخسر من تغيير اسم نتسيرت عيليت وإنه لا وجود لناصرة عليا وناصرة تحتى! من هذا المنطلق وافقنا على تغيير الاسم مشترطين إطلاق اسم غير توراتي وغير صهيوني، ولا يتنكر لوجودنا كسكان عرب في المدينة، لذلك رفضنا اقتراحات أسماء مثل 'نيتسر هجليل'، 'إيهود هجليل' و'ليف هجليل'، ووافقنا على اسم 'نوف هجليل'، بمعنى مشهد على الجليل".

وأكد د. غطاس في هذا السياق على مواصلة العمل في إطار "القائمة المشتركة للتعايش"، على تحقيق المساواة التامة للسكان العرب في المدينة، وعلى رأسها إقامة المدرسة العربية.