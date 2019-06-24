مدرب الوحدة كفر قاسم: نجهز فريقا عنيدا للموسم القادم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسعى إدارة الوحدة كفر قاسم لتجهيز فريق قوي للموسم الكروي المقبل، بعد الإنجاز الذي تحقق بالصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة.

ويهدف الفريق القسماوي للمنافسة على احتلال أحد المراكز المتقدمة بلائحة الدوري الموسم القادم.

وبهذا الصدد، قال مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "نسعى لتجهيز فريق قوي للموسم القادم، حيث سنكون ندا للفرق المنافسة في الدرجة الممتازة".

وأضاف أننا "سنحتفظ بلاعبين من الموسم الماضي بالإضافة إلى تعزيز حلقات الفريق بعدد من اللاعبين المجربين، بحيث سيكون لدينا كادر موسع من ضمنه لاعبين محليين وصغار السن".

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وأشار إلى أن "هدفنا هو المنافسة على احتلال أحد المراكز المتقدمة في البلاي أوف العلوي، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا حتى نكون عند حسن ظن الجميع".

وتابع أن "الفريق سيغادر إلى معسكر تدريبي خارج البلاد الشهر المقبل استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي المقبل".

وختم عامر بالقول إنه "على الصعيد الشخصي أمام تحد جديد بعد الإنجاز الذي حققناه بالصعود إلى الدرجة الممتازة، وسأعمل جاهدا إلى جانب اللاعبين والإدارة وبدعم من الجمهور من أجل تحقيق أهداف الفريق الموسم القادم".