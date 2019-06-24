شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت تنظم دورة تدريبية بداية يوليو المقبل والان مع التفاصيل

ستنظم غرفة تجارة وصناعة وادي وصحراء حضرموت بالقاعة التابعه لها في بداية شهر يوليو من العام الحالي 2019م وبالشراكه مع مركز الجودة الشاملة للاستشارات والتدريب وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر بكلية المجتمع بسيئون دورة تدريبة تحت عنوان ( مهارات التعامل مع العملاء ) للمدرب الدكتور / رياض يحيى الغيلي للفترة من 7 يوليو حتى 11 يوليو من العام الحالي 2019م وتستهدف الدورة موظفي خدمة العملاء في البنوك وفروع شركات الاتصالات والفنادق ووكالات السفر ومحلات البيع .

أوضح ذلك الشيخ / عارف عوض الزبيدي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة وادي وصحراء حضرموت مشيراً الى ان الدورة ستسهم في اعطاء المشاركين فيها العديد من المهارات والمعلومات العلمية في كيفية التعامل مع العملاء وكسبهم للتعامل من الجهة؛ لافتاً الى أن المشارك سيمنح شهادة تدريبية معتمدة من مركز الجودى الشاملة وغرفة تجارة وصناعة وادي وصحراء حضرموت ومركز التعليم المستمر بكلية المجتمع بسيئون مؤكدا الى وجود بيئة مناسبة للمتدربين وقاعة مجهزة بكافة الوسائل للتدريب برسوم .

داعياً جميع الراغبين في المشاركة في الدورة التسجيل في ادارة غرفة وتجارة وادي وصحراء حضرموت في اوقات الدوام الرسمي.