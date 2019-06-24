شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أمنية لمكافحة المخدرات والخمور بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

تنفيذاً لتوجيهات الإدارة العامة للأمن والشرطة بالمحافظة ممثلة بالعميد منير كرامة التميمي، وبعد تزايد شكاوي المواطنين، أطلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر فجر اليوم حملة أمنية واسعة النطاق لمداهمة أوكار بيع المسكرات والممنوعات وضبط المتعاطين للحبوب المخدرة والخمور والخارجين عن القانون.

وشاركت في الحملة الأمنية التي أشرف عليها مباشرة مدير أمن المديرية العقيد عوض عبدالله بن عكاس العوبثاني، قوات أمنية مشتركة يقودها ضباط من جميع مراكز أمن المديرية ومنها مركز شرطة المنصورة بالإضافة لقسم البحث الجنائي بالمديرية .

وشملت الحملة مختلف أحياء مدينة الشحر واستهدفت بؤر وأوكار بيع الحبوب المخدرة والحشيش التي تهدد المجتمع وحياة ومستقبل الشباب.

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وأوضح مصدر أمني مشارك في الحملة، مداهمة عدد من أوكار تباع فيها مادة الحشيش والمخدرات وتصنع فيها الخمور المحلية، وقد تم ضبط عدد من المروجين والمتعاطين خلال الساعات الأولى من انطلاق الحملة وبحوزتهم كميات من متنوعة من الحشيش والمخدرات، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المصدر استمرار الحملة الأمنية لمكافحة المسكرات وآفة الحشيش والحبوب المخدرة في مديرية الشحر وعدم التهاون مع المروجين والمتعاطين وكل مايهدد أمن واستقرار البلاد وسلامة ومستقبل الشباب والمجتمع .

وتأتي الحملة بالتزامن مع حملة أمنية واسعة في المحافظة يقودها المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، للقضاء على آفة المخدرات وتخليص المجتمع منها.