شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار من حريق والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، بأن البرلمان البريطاني جرى إخلاؤه بسبب إنذار من حريق. وحثت رسالة بثها النظام الداخلي للبرلمان على الخروج من المبنى. كما تلقى النواب تعليمات بمغادرة المنطقة مع انطلاق صوت إنذار عال.

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