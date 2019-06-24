شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يكسر حاجز الـ560 ريالا أمام الريال اليمني والان مع التفاصيل

ينشر "اليمن العربي" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لهذا اليوم الإثنين، وهي كالتالي: اسعار الشراء السعودي: 149 الدولار : 566 الإماراتي : 150 Advertisements أسعار البيع : السعودي : 150 الدولار : 572 الإماراتي : 151 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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