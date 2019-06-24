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مصرع واصابة 69 راكباً في حادث قطار ببنغلادش

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قتل 4 ركاب واصيب 65 آخرين على الاقل في حادث قطار سريع شمال غربي بنغلادش.  

وقالت مصادر محلية "ان خمس عربات قطار سريع كانت متجهه الى العاصمة دكا خرجت عن جسر سكك حديد في كولورا بمقاطعة مولفي بازار شمال غربي البلاد منتصف ليل الاحد ، وتحطم الجسر عند مرور القطار عليه ، ولم يعرف سبب تحطمه بعد". 

واضافت المصادر "ان ما لا يقل عن 15 راكبا في حالة حرجة، وان جثث ثلاث نساء وطفل نقلت الى مجمع طبي".

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