إخلاء البرلمان البريطاني لفترة وجيزة بسبب إنذار من حريق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قال شاهد من رويترز إن البرلمان البريطاني جرى إخلاؤه لفترة وجيزة اليوم الاثنين بسبب إنذار من حريق. وحثت رسالة بثها النظام الداخلي للبرلمان على الخروج من المبنى. كما تلقى النواب تعليمات بمغادرة المنطقة مع انطلاق صوت إنذار عال. وانتهى الإنذار بعد حوالي 20 دقيقة وسُمح للنواب والموظفين والصحفيين بالعودة إلى قصر وستمنستر مقر البرلمان.

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