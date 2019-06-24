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روسيا تقول إنها ستتصدى للعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

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نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

نقلت وكالات أنباء روسية اليوم الاثنين عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله إن روسيا وشركاءها سيتخذون خطوات للتصدي لعقوبات جديدة قالت واشنطن إنها ستفرضها على إيران.

ولم يوضح ريابكوف في التصريحات التي نشرتها وكالة تاس ووكالة الإعلام الروسية ما هي هذه الخطوات.

وأضاف ريابكوف أن فرض العقوبات الأمريكية سيصعد التوتر وأنه يتعين على واشنطن السعي إلى الحوار مع طهران بدلا من ذلك.

 

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