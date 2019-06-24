انت الان تتابع حركة طالبان تحذر وسائل الإعلام الأفغانية من نشر أو بث إعلانات ضد الحركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عناصر من حركة طالبان

أصدرت حركة طالبان اليوم الاثنين تحذيرا لجميع الوكالات الإعلامية ودور النشر الأفغانية بعدم نشر أو بث إعلانات ضد الحركة.

وجاء في بيان للجنة العسكرية للحركة نشره المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة، إن هناك يوم واحد أمام الوكالات، بما في ذلك القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ودور نشر، التي تبث إعلانات ضد طالبان يوم واحد للتوقف عن ذلك وإلا سوف لن يتم تصنيفها بعد الآن كوسائل إعلام ولكن" كأهداف عسكرية".

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ويشار إلى أن الإعلانات الحكومية المدفوعة ضد طالبان يتم بثها ونشرها في أنحاء أفغانستان، إما لمطالبة المواطنين بإبلاغ القوات الأمنية عن أي أنشطة مثيرة للشبهات أو لتحريض المواطنين على عدم دعم الحركة.

وقالت الحركة إن " العدو(الحكومة الافغانية) يستخدم مثل هذه الوكالات الإعلامية لأغراض استخباراتية".