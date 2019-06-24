قوة إسرائيلية تنصب خيمة مقابل موقع للجيش اللبناني

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

قامت قوة إسرائيلية اليوم، بنصب خيمة بمحاذاة الدشمة المقابلة لحاجز الجيش اللبناني في بلدة العديسة الجنوبية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسيمة، أن الحفارات التي كانت القوات الإسرائيلية قد استقدمتها اليوم الى المنطقة، باشرت أعمال الحفر في الحرش المحاذي لموقع مسكاف عام في ظل انتشار للقوات الإسرائيلية يقابله انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.