شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقي يصادق على تعيين عدد من الوزراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد) قال نواب عراقيون إن البرلمان وافق اليوم (الإثنين) على تعيين ثلاثة وزراء رشحهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن بينهم وزيرا الدفاع والداخلية. قال نواب عراقيون إن البرلمان وافق اليوم (الإثنين) على تعيين ثلاثة وزراء رشحهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن بينهم وزيرا الدفاع والداخلية. وأقر البرلمان تعيين نجاح الشمري وزيراً للدفاع، وياسين الياسري وزيرا للداخلية، وفاروق أمين وزيراً للعدل.



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