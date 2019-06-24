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إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار حريق

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جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال شاهد من وكالة أنباء رويترز، إن البرلمان البريطاني جرى إخلاؤه لفترة وجيزة اليوم (الإثنين) بسبب إنذار من حريق.

وحثت رسالة بثها النظام الداخلي للبرلمان على الخروج من المبنى.

كما تلقى النواب تعليمات بمغادرة المنطقة مع انطلاق صوت إنذار عال.

وانتهى الإنذار بعد حوالي 20 دقيقة، وسُمح للنواب والموظفين والصحفيين بالعودة إلى قصر وستمنستر مقر البرلمان.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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