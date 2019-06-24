شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار حريق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)قال شاهد من وكالة أنباء رويترز، إن البرلمان البريطاني جرى إخلاؤه لفترة وجيزة اليوم (الإثنين) بسبب إنذار من حريق.
وحثت رسالة بثها النظام الداخلي للبرلمان على الخروج من المبنى.
كما تلقى النواب تعليمات بمغادرة المنطقة مع انطلاق صوت إنذار عال.
وانتهى الإنذار بعد حوالي 20 دقيقة، وسُمح للنواب والموظفين والصحفيين بالعودة إلى قصر وستمنستر مقر البرلمان.
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