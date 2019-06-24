شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة إرهابيين بعملية أمنية في مدينة كراتشي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد)أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في القضاء على ثلاثة إرهابيين بينهم قيادي في تنظيم القاعدة، خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي جنوب باكستان، اليوم (الإثنين).
وأوضح مسؤول الشرطة في كراتشي عرفان بهادر في مؤتمر صحفي، أن الشرطة نفذت العملية بالتعاون مع أجهزة الأمن، ورصدت موقعاً للإرهابيين في منطقة «نادرن باي باس» بكراتشي، وتمكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين كانوا في ذلك الموقع، فيما فر اثنان، مشيراً إلى أن قوات الأمن صادرت من وحوزتهم متفجرات وأسلحة وذخيرة.
وأضاف بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في مدينة كراتشي.
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