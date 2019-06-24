شكرا لقرائتكم خبر عن قوة إسرائيلية تنصب خيمة مقابل موقع للجيش اللبناني على الخط الحدودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) قامت قوة إسرائيلية اليوم (الإثنين)، بنصب خيمة بمحاذاة الدشمة المقابلة لحاجز الجيش اللبناني في بلدة العديسة الجنوبية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة. قامت قوة إسرائيلية اليوم (الإثنين)، بنصب خيمة بمحاذاة الدشمة المقابلة لحاجز الجيش اللبناني في بلدة العديسة الجنوبية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسيمة، أن الحفارات التي كانت القوات الإسرائيلية قد استقدمتها اليوم للمنطقة، باشرت أعمال الحفر في الحرش المحاذي للحدود، في ظل انتشار للقوات الإسرائيلية، يقابله انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل (الدولية).



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