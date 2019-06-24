شكرا لقرائتكم خبر عن 13 غارة جوية لنظام الأسد تستهدف «ريف حماة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن) قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان: «إن طائرات نظام بشار الأسد نفذت صباح اليوم (الإثنين)، نحو 13 غارة جوية استهدفت مناطق في كفر زيتا والأربعين وتل الجيسات والصخر بريف حماة الشمالي. مشيراً إلى عمليات القصف المكثفة والمتبادلة التي جرت في شمال غرب حماة، بين قوات النظام والمعارضة السورية.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان: «إن طائرات نظام بشار الأسد نفذت صباح اليوم (الإثنين)، نحو 13 غارة جوية استهدفت مناطق في كفر زيتا والأربعين وتل الجيسات والصخر بريف حماة الشمالي. مشيراً إلى عمليات القصف المكثفة والمتبادلة التي جرت في شمال غرب حماة، بين قوات النظام والمعارضة السورية.

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