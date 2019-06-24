أكد وزير الدفاع الياس بو صعب أن "قيادة الجيش كانت منفتحة على بعض التخفيضات بالموازنة"، مشيراً الى أن "التخفيضات التي أجريناها هذا العام استثنائية اذ انه لا يمكن تكرارها العام المقبل".
وفي مؤتمر صحفي له في مجلس النواب، أوضح بو صعب "أننا وصلنا لمكان بقانون البرنامج أننا اجلنا الصرف لان هناك أمور يمكن تأجيلها وأمور تنفذ العام المقبل"، لافتاً الى أن "هذا يؤثر على جهوزية الجيش واسلحته ومبانيه وثكناته".
وأكد ان "المهمات المطلوبة من الجيش على الحدود تتطلب افواجا اضافية ومصاريف أكثر وكل هذا اخذناه بعين الاعتبار في الموازنة"، موضحاً أنه "هذا التخفيض في الموازنة لم يمس بالجندي أو بالضابط"، مشيراً الى أن "الضباط ناقشوا بإنفتاح كبير في جلساتنا حتى تم التوصل الى هذا الإنجاز".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: قيادة الجيش كانت منفتحة على بعض التخفيضات بالموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.