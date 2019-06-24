وزير البيئة يوعز بفتح تحقيق في نقل نفايات الى عكار وحرقها ليلاً

أوعز وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ الى المعنيين في الوزارة بفتح تحقيق في موضوع نقل ​نفايات​ الى خراج قرية بيت الحوش في عكار وإحراقها ليلاً وتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذا العمل وملاحقتهم قانونياً.

وتعليقاً على ما أورده بعض ​وسائل الاعلام​ عن استيراد مواد كيميائية لرشّها على مصادر الروائح الكريهة أسف المكتب الاعلامي في ​وزارة البيئة​ " لترويج مثل هذه ​الاخبار​ ، وأمل من بعض الاعلاميين التحلّي بالحكمة وإستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها "، موضحاً " أن الخبير الدولي اللبناني الاصل لم يتقاض أي ​دولار​ من وزارة البيئة بل قدّم خدماته بشكل تطوّعي لوطنه الأم ، وهو سيبدأ هذا الاسبوع تجربة علمية لمعالجة الروائح من خلال استخدام مواد عضوية Organic "، وتمنى المكتب " على بعض الاعلام سحب هذا الموضوع من التداول الى حين انتهاء تجربة الحلول المقترحة حرصاً على سلامة البيئة وصحة الناس، على أن يتم إطلاع الرأي العام على النتائج فور توافرها ".