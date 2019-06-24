أوعز وزير البيئة فادي جريصاتي الى المعنيين في الوزارة بفتح تحقيق في موضوع نقل نفايات الى خراج قرية بيت الحوش في عكار وإحراقها ليلاً وتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذا العمل وملاحقتهم قانونياً.
وتعليقاً على ما أورده بعض وسائل الاعلام عن استيراد مواد كيميائية لرشّها على مصادر الروائح الكريهة أسف المكتب الاعلامي في وزارة البيئة " لترويج مثل هذه الاخبار ، وأمل من بعض الاعلاميين التحلّي بالحكمة وإستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها "، موضحاً " أن الخبير الدولي اللبناني الاصل لم يتقاض أي دولار من وزارة البيئة بل قدّم خدماته بشكل تطوّعي لوطنه الأم ، وهو سيبدأ هذا الاسبوع تجربة علمية لمعالجة الروائح من خلال استخدام مواد عضوية Organic "، وتمنى المكتب " على بعض الاعلام سحب هذا الموضوع من التداول الى حين انتهاء تجربة الحلول المقترحة حرصاً على سلامة البيئة وصحة الناس، على أن يتم إطلاع الرأي العام على النتائج فور توافرها ".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة يوعز بفتح تحقيق في نقل نفايات الى عكار وحرقها ليلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.