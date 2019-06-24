التقى النائب ​ميشال موسى​ مستشارة التقييم الدولي في مكتب التقييم المستقل التابع ل​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ وبحث معها في سبل التعاون بين ​الامم المتحدة​ و​لجنة حقوق الانسان​. وتطرّق البحث الى أزمة ​النازحين السوريين​ التي يعاني منها ​لبنان​ وطرق معالجتها.وشدّد موسى على المسؤولية التي تقع على ​المجتمع الدولي​ في حل هذه الازمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر موسى: هناك مسؤولية على المجتمع الدولي في حل ازمة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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