وزارة الصناعة طلبت من صاحب مصنع بالجديدة التقدم بطلب ترخيص وفقا للاصول

طلبت ​وزارة الصناعة​ من صاحب مصنع للحلويات في منطقة ​الجديدة​ التقدم من الوزارة بطلب ترخيص وفقا للأصول، وأعطي مهلة شهر تحت طائلة الاقفال في حال عدم الالتزام.

كما نبهت الوزارة محمصة صنين التي تستثمر مصنعا لتحميص وتعبئة البن والبزورات في منطقة ​الشياح​ - ​قضاء بعبدا​ إلى ضرورة القيام ببعض أعمال الصيانة المطلوبة والمحددة بأصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء مؤسسات صناعية واستثمارها، واعطيت مهلة شهرين للتنفيذ.