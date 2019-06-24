كلودين عون روكز بحثت مع خليل مشروع القانون الذي يتيح للأم اللبنانية نقل جنسيتها لأولادها

التقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية كلودين عون روكز وزير المالية ​علي حسن خليل​ وبحثت معه مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي أعدته الهيئة بتكليف من رئيس ​مجلس الوزراء​، وحول مشروع القانون الذي قدمته الهيئة لرئيس ​الحكومة​ والذي يتيح للأم اللبنانية نقل جنسيتها لأولادها.

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