توقيف 40 سوريا في البترون لدخولهم البلاد خلسة

قامت دورية من مديرية مخابرات الجيش اللبناني مكتب أمن البترون، قامت بعملية مداهمة لأماكن تواجد السوريين في مدينة البترون وبلدة كبا وقلعة المسيلحة، وأوقفت اربعين سوريا تبين انهم دخلوا خلسة الى لبنان. وتمت احالتهم الى المراجع المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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