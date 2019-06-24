سرحان التقى رئيسة مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

بحث وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​ مع رئيسة مكتب الدفاع في ​المحكمة الدولية​ الخاصة ب​لبنان​ دوروتي لو فرابيه دي ايلين مسار العمل في مكتب الدفاع التابعة للمحكمة والمهمات المنوطة به، بالاضافة الى المحاور التي سيتم بحثها خلال المؤتمر الذي ينظمه المكتب بعنوان "الأدلة الرقمية وأدلة الإتصالات في المحاكمات الجنائية الوطنية والدولية" الذي سينعقد في 26 الجاري في ​بيت المحامي​ في ​بيروت​.

والتقى الوزير سرحان سفيرة ​تشيلي​ في لبنان مرتا شلهوب التي بحث معه سبل التعاون في المجال القضائي، بالاضافة الى ترشح تشيلي لرئاسة المحكمة الدولية لقانون البحار ودعم ​الحكومة اللبنانية​ لهذا الترشح.

يشار الى أن هذه المحكمة هي هيئة قضائية مستقلة أنشأتها إتفاقية ​الأمم المتحدة​ لقانون البحار للفصل في النزاعات الناشئة عن تفسير وتطبيق الإتفاقية وفقا للأحكام الواردة في نظامها الأساسي وهي تتألف من غرف ودوائر عدة منها دائرة النزاعات المتعلقة بتعيين الحدود البحرية ودائرة النزاعات البيئية البحرية.