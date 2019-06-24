رئيس بلدية بعلبك يعلن عن خطة سير معدلة سيتم إطلاقها لتسهيل التنقل وتجنب الازدحام

لفت رئيس بلدية ​بعلبك​ ​فؤاد بلوق​ في لقاء خاص مع إعلاميي بعلبك، "الى اننا على عتبة مهرجانات بعلبك الدولية أتمنى عليكم كما عهدناكم مواكبة هذا الحدث الثقافي منذ الآن، فأنتم تبدون الحرص على بعلبك أكثر من البلدية، وعليكم الاعتماد في كل ما يعني مجتمعنا المحلي ومصالحه العامة، مع الرجاء بأن يصار إلى تحديد البلدة التي يحصل فيها أي حادث فردي أو خلل أو ​إطلاق نار​، لأن أي حادث يحصل في ​محافظ​ة ​بعلبك الهرمل​ التي تشغل أكبر مساحة بين المحافظات ال​لبنان​ية يذكر وكأن ميدانه ​مدينة بعلبك​، وهذا ظلم بحق المدينة التي تلصق بها بغير وجه حق الممارسات السلبية التي لا علاقة لها بها، مما يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية والسياحية، في الوقت الذي نؤكد بأن مدينة بعلبك هي آمنة وتفتح قلبها لجميع الوافدين إليها بكل محبة وترحيب"، مشيرا الى أن "البلدية بحاجة لتعاون المجتمع الأهلي وكل غيور على مصلحة المدينة"، داعيا إلى "تضافر جهود جميع أبنائها على مختلف فئاتهم وانتماءاتهم".

وأشاد بلوق "بجهود محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر و​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ للحفاظ على الأمن وإظهار الصورة الحقيقية والحضارية لبعلبك ومواطنيها"، موضحا أن "الأمن في بعلبك جيد جدا، وهو مستتب أكثر من أي منطقة أخرى في لبنان، وباعتقادنا أن الأمن مسألة مستدامة وحصيلة متابعة يومية"، متمنيا "التعاون الإيجابي مع الإعلاميين لتنسيق كل الأمور، وللاضاءة على أي ثغرة لتلافيها وتصويب العمل نحو الأفضل في كل جوانب الإدارة والخدمات، ونحن نقبل أي نقد بناء من قبلكم لأنكم صوت الناس، وقد خصصت يوم الأربعاء من كل أسبوع ما بين التاسعة صباحا والثانية عشرة ظهرا لاستقبال الأهالي والاستماع إلى الشكاوى للعمل على معالجتها ضمن الإمكانيات المتاحة".

واعلن بلوق عن "خطة سير معدلة سيتم إطلاقها في بعلبك لتسهيل التنقل وتجنب الازدحام، تتضمن تركيب إشارات سير واستحداث مواقف مدفوعة مسبقا، بعد أن قمنا بإعداد دفتر شروط جديد لهذه الغاية وسيتم تجزئة خطة السير وإطلاقها على ثلاث مراحل والسهر على حسن تطبيقها".