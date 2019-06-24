الدفاع التركية: ضبط أسلحة ومستلزمات معيشية لـ"العامل الكردستاني" بشمال العراق

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ بأن "​القوات التركية​ ضبطت داخل مغارة في منطقة هاكورك ب​شمال العراق​، أسلحة وذخائر ومستلزمات معيشية عائدة لحزب "العمال الكردستاني"، موضحةً أن "القوات التركية تواصل بنجاح، عملية المخلب في منطقة هاكورك بشمال العراق".

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