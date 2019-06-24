اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ​تيريزا ماي​ أن "الهجوم الحوثي على مطار أبها جبان وطائش"، مؤكدةً أن "أولويتنا هي التوصل لحل دبلوماسي لتهدئة التوتر مع ​إيران​"، مشيرةً إلى "اننا نعمل مع شركائنا للإبقاء على ​الاتفاق النووي​ مع إيران لكن اذا امتنعت ​طهران​ عن التعاون فسننظر في خيارات أخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماي: نعمل مع شركائنا للإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.