الجبير: إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستكون هناك المزيد من العقوبات وستدفع الثمن

شدّد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ على أنّه "إذا واصلت ​إيران​ سياساتها العدوانية فستكون هناك المزيد من العقوبات وستدفع الثمن".

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