وزير خارجية قطر: الدوحة تعهدت باستثمار 3 مليارات دولار في باكستان

أعلن وزير ​خارجية قطر​ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن "تعهدات باستثمارات جديدة على شكل ودائع واستثمارات مباشرة، لـ ​باكستان​، تبلغ 3 مليارات ​دولار​"، مشيراً إلى أن "الاستثمارات جاءت بتوجيه من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب زيارته لباكستان".

ولفت إلى أن "الدعم القطري يأتي بعد زيارة الأمير إلى باكستان، ليؤكد على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، مشيراً إلى أنه "بهذا الإعلان عن حزمة الاستثمارات ​الجديدة​ اليوم، فإن حجم الشراكة الاقتصادية القطرية - الباكستانية سيبلغ 9 مليارات دولار".