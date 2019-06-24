برلمان العراق صوت على اختيار نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخلية

صوّت ​البرلمان العراقي​ على اختيار نجاح حسن الشمري وزيرًا للدفاع، وياسين الياسري وزيرًا للداخلية. كما صوّت خلال جلسته المقرّرة لحسم أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، على اختيار فاروق أمين وزيرًا للعدل، وعلى إعفاء شيماء الحالي من منصب وزيرة التربية.

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