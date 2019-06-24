الخارجية الصينية: لن نسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال قمة العشرين

أعلن مساعد وزير الخارجية الصيني زانغ جون أن "الصين لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في اليابان"، مشيراً إلى ان "قمة مجموعة العشرين هي منتدى مخصص حصرا لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية".
ولفت إلى انه "يمكن القول إن قمة العشرين لن تكون مكانا لمناقشة مسألة هونغ كونغ، فشؤون هونغ كونغ هي شؤون صينية محض داخلية، وليس من حق أي بلد أجنبي التدخل"، مذكرا أن "المدينة هي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين".
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