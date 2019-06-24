الخارجية الصينية: لن نسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال قمة العشرين

أعلن مساعد وزير الخارجية ​الصين​ي زانغ جون أن "الصين لن تسمح بمناقشة مسألة ​هونغ كونغ​ في قمة ​مجموعة العشرين​ هذا الأسبوع في ​اليابان​"، مشيراً إلى ان "قمة مجموعة العشرين هي منتدى مخصص حصرا لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية".

ولفت إلى انه "يمكن القول إن ​قمة العشرين​ لن تكون مكانا لمناقشة مسألة هونغ كونغ، فشؤون هونغ كونغ هي شؤون صينية محض داخلية، وليس من حق أي بلد أجنبي التدخل"، مذكرا أن "المدينة هي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين".