انماء طرابلس: لم يعد مسموح ان يكون الشمال مكبا لاحد او الاستهانة به وبأبنائه

أعربت جمعية "انماء طرابلس والميناء عن أسفها لـ"رمي النفايات العشوائي على الطرق في طرابلس والمنية وعكار والشمال عموما من قبل مجهولين يأتون من خارج المنطقة"، مطالبةً القوى الامنية بـ"فتح تحقيقات سريعة لمعرفة الفاعلين، لا سيما وان ازمة النفايات كبيرة ويعاني اهالي المناطق ما يعانون من هذا الموضوع".
وفي بيان لها، دعت الجمعية كل من البلديات والاجهزة الامنية للتعاون لما فيه خير المنطقة وامنهاالبيئي والصحي وعدم التراخي والاستشهاد بهذا الموضوع، خصوصا اننا بتنا نسمع بحوادث مشابهة كل يوم ولم يحرك احد ساكنا"، مشددةً على "ضرورة ان تقوم شرطة البلديات بدوريات مستمرة، وعدم التراخي في ذلك الملف لما فيه من ضرر صحي على المواطن، ومعاقبة الفاعلين والزامهم برفع هذه النفايات وارجاعها الى المصدر الذي أتت منه، بحيث لم يعد مسموح ان يكون الشمال مكبا لاحد او الاستهانة به وبأبنائه".
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