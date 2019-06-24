وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى إسرائيل

وصل أمين ​مجلس الأمن الروسي​ نيقولاي باتروشيف إلى ​تل أبيب​ للمشاركة في اجتماع روسي أميركي إسرائيلي ثلاثي حول ​الشرق الأوسط​. ومن المتوقع أن لقاءات باتروشيف مع مساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي ​جون بولتون​، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات في ​القدس​ اليوم وغدا، ستركز على الملف السوري، حيث يشكل الحضور الإيراني في ​سوريا​ أهم هواجس ​الحكومة الإسرائيلية​.

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