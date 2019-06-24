إيران تؤكد أن "أي هجوم إلكتروني" عليها لم ينجح

دبي - بواسطة محمد فارس © صورة موزعة Photo non datée diffusée le 20 juin 2019 par l'US Air Force d'un drone RQ-4 Global Hawk

أكدت طهران الإثنين أنها لم تتكبد أي أضرار نتيجة "هجمات إلكترونية" أفادت الصحافة الأميركية أن الولايات المتحدة نفذتها على أنظمة دفاعية إيرانية.

وقال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في تغريدة "تتساءل وسائل الإعلام عن صحة الهجمات الإلكترونية المزعومة على إيران" مضيفا "لا بد لي من القول أننا نتعرض منذ زمن طويل للإرهاب الإلكتروني والنهج الأحادي" من قبل الولايات المتحدة.

وتابع "لم ينجح أي من هجماتهم في حين أنهم يبذلون جهودا كثيرة بهذا الصدد".

وكشف أن "العام الماضي لم نحبط هجوما واحدا بل 33 مليون هجوم" بفضل نظام جديد للحماية الإلكترونية.

وأفادت تقارير إعلامية أميركية السبت أن الولايات المتحدة نفذت هجمات إلكترونية على أنظمة لإطلاق الصواريخ وعلى شبكة تجسس إيرانية، بعد يومين على إسقاط طهران طائرة أميركية بدون طيار.

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وألغى الرئيس الأميركي في اللحظة الأخيرة ضربات انتقامية مقررة على إيران باعتبارها ستكون "غير متناسبة" مع إسقاط الطائرة بدون طيار، لكن موقع "ياهو! نيوز" وصحيفة "واشنطن بوست" أفادتا أنه سمح سرا بتنفيذ هجمات إلكترونيين على الأنظمة الدفاعية الإيرانية.

وذكرت "واشنطن بوست" أن أحد الهجمات استهدف حواسيب تستخدم للتحكم بعمليات إطلاق الصواريخ والقذائف. كما ذكر موقع "ياهو! نيوز" أنّ هجوما إلكترونيا آخر استهدف شبكة تجسس إيرانية مكلفة مراقبة عبور السفن في مضيق هرمز.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنّ هذه الهجمات الإلكترونية مخطط لها منذ عدّة أسابيع، واقترحها بالأساس عسكريون أميركيون ردا على الهجمات التي وقعت منتصف حزيران/يونيو ضدّ ناقلتي نفط في مضيق هرمز. وتتهم واشنطن طهران بهذه الهجمات، وهو ما تنفيه إيران.

ورفض البنتاغون الإدلاء بأي تعليق ردا على أسئلة وكالة فرانس برس.