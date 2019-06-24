بقوة «7.5» ريختر.. زلزال جديد يضرب إندونيسيا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، أنَّ زلزالًا شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة نائية في بحر باندا بإندونيسيا.
وأوضحت الهيئة، أنَّ مركز الزلزال كان على عمق 33 كيلومترًا في بحر باندا. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات، كما أنَّه لم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي). وفقًا لوكالات أنباء.
من جانبه، أعلن مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ ومقره هاواي، أنه من غير المتوقع حدوث (تسونامي) مدمِّر على نطاق المحيط الهادئ، بعد زلزال إندونيسيا، الذي سجَّل في البداية قوة 7.2 درجة، ثم 7.5 درجة.
في السياق ذاته، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أنَّ زلزالًا قوته الأولية 5.5 درجة على مقياس ريختر، هزَّ شرق اليابان صباح اليوم الاثنين.
وأوضحت الهيئة، أنَّ مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو. مضيفة أنَّها لم تصدر تحذيرًا من أمواج مد عاتية (تسونامي). وفقًا لـ«رويترز».
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