شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب لرئيسة برلمان صربيا: أردوغان داعم للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تركيا بزعامة أردوغان خالفت كل القوانين الدولية بتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين فى أراضيها كمنصة للانطلاق منها للدول المجاورة، وتوفير المنابر الإعلامية لهم ودعم تلك الجماعات التى تعتمد على مرجعيات فكرية وعملية تنشر الغلو والتطرف والإرهاب.

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جاء ذلك خلال لقاء "درويش" برئيسة برلمان صربيا التى زارت مجلس النواب، أمس، بعدما أشادت بالدور المصرى البارز فى مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن أردوغان يعمل بشكل ممنهج على توفير الدعم التسليحى لبعض الجماعات الإرهابية فى الدول المجاورة مما يعطل عملية التسوية السياسية وما يرتبط بذلك من تحقيق الاستقرار فى تلك الدول وإبعاد مخططات التقسيم والتفتيت التى يراد نشرها فى المنطقة.

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وأكد "درويش" على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتنفيذ القرارات الدولية بمنع توفير الملاذ الآمن للإرهابيين ودعمهم بأى صورة من الصور مؤكداً على أن ذلك يحقق السلم والاستقرار الإقليمى والدولى ويعتبر مصلحة عالمية.

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واختتم كريم درويش حديثه، أن لجنة العلاقات الخارجية لن تألوا جهدا فى التذكير بكافة المحافل الدولية والإقليمية ومع كل ممثلى الدول الأجنبية ووفودها بمخاطر الدول الراعية للإرهاب وقادتها، الذين يعتبرون شركاء للإرهابيين فى جرائمهم التى تنبذها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والضمير الإنسانى العالمى.