شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بوضع خطة لتحديد احتياجات السوق المصرى من المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى تحديد احتياجات السوق، ووضع خطة حول زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بناء على الاحتياجات، وذلك تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتقليل حجم الاستيراد.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه نظرا للزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة، والتى ترتب عليها خلل فى بعض الموارد خاصة المحدودة، نتج عن ذلك عدم القدرة على التوسع فى استصلاح الأراضى بالشكل الذى يتوازى مع الاحتياجات الاستهلاكية من الحاصلات الزراعية الضرورية.

واستطرد النائب، أن غياب دور وزارة الزراعة فى وضع خريطة زراعية، وتركيب محصولى يتوافق مع تلك الاحتياجات، أصبح من الضرورى أن يكون هناك توجه من قبل المسئولين بوزارة الزراعة، على وضع خريطة زراعية، وفق قاعدة بيانات منضبطة، تسهم فى توفير احتياجات السوق للحاصلات الضرورية.

Advertisements

وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين كافة القطاعات والمؤسسات المسئولة عن توفير الغذاء والسلع الاستهلاكية للمواطن المصرى، للقضاء على الخلل الموجود فى بعض الأصناف، وذلك من أجل تحقيق استقرار للسوق المصرى وثبات الأسعار.

‌

‌