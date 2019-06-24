شكرا لقرائتكم خبر عن المركز العربى الإفريقى: أصدقاء أردوغان وتراجع شعبيته تسببا فى هزيمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز العربى الإفريقى مصر للدراسات السياسية بيانا حول خسارة حزب رجب طيب أردوغان فى انتخابات أمس، قائلا، إن المتأمل في المشهد التركي سيجد أن أصدقاء الأمس المنشقين عنه والذين وصفوه بالدكتاتور وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق داوود أوغلو وعبدالله جولن الرئيس السابق لعبوا دورا كبيرا مع الأكراد الذين يمثلون 15% من أصوات إسطنبول في إسقاط مرشح أردوغان التابع لحزب العدالة والتنمية علي بن يلدريم في الانتخابات البلدية المعادة.

وأكد أن كل المناظرات واستطلاعات الرأي كانت تؤكد على سقوط وهزيمة يلدريم، لأنها كانت في صالح أكرم إمام أوغلو الممثل للحزب الشعبي الجمهوري نتيجة تدهور الاقتصاد التركي وسياسات أردوغان الخاطئة التي أدت لارتفاع الأسعار وتدهور الليرة التركية، وفشله في الانضمام للاتحاد الأوروبي، موضحا أن شعبية أردوغان في بلدية إسطنبول والتي كان يحكمها في التسعينيات تراجعت بشدة لدرجة أن مستشاريه نصحوه بعدم الظهور بقوة مع يلدريم، لأن ظهوره معه في انتخابات مارس الماضي كانت من أسباب خسارة يلدريم وحزب العدالة والتنمية.

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وقال المستشار الدكتور محمود كمال نائب مدير المركز العربي الإفريقي مصر للدراسات السياسيةن، إن أردوغان فقد فعليا حكم تركيا والسيطرة عليها فهو الذي قال إن من يفقد السيطرة على أنقرة وإسطنبول فقد كل شيء بل فقد الحكم وهو ما حدث في انتخابات البلدية التي أقيمت في مارس الماضي والذي قرر إعادتها نتيجة حجج واهية وزورا.

وأشار إلى أن أردوغان نفسه علم أن شعبيته في منتهى التراجع نتيجة تدهور الليرة التركية وارتفاع الأسعار وتدهور مستوى الخدمات وهو ما جعله يكون حريص على التواجد مع مرشح حزبه رئيس الوزراء التركي السابق علي بن يلدريم بشكل أقل بكثير من انتخابات مارس الماضى.

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