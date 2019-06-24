شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان": ضبط منظومة الإعلانات يوفر ملايين للخزانة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن منظومة الإعلانات المتعلقة بالطرق والمحال العامة والمواقف وساحات الانتظار يشوبها خلل كبير يضيع على الدولة ملايين الجنيهات سنويا.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المنظومة يشوبها خلل كبير وهناك عشوائية فى الإعلانات مما يستوجب سرعة خروج قانون تنظيم الإعلانات للنور، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 70% من إعلانات الطرق العامة عشوائى وهذا الأمر يتسبب فى تشويه المظهر الجمالى بالإضافة إلى أنه من أسباب الحوادث على الطرق، إلى جانب أن هذا الأمر يُهدر المبالغ الكبيرة على الخزانة العامة للدولة.

وطالب وكيل اللجنة، بأن تكون هناك جهة واحدة تتولى الإشراف على منظومة الإعلانات فى مصر، يسبق ذلك إعادة هيكلة منظومة الإعلانات وتنظيمها لضبطها ووقف العشوائية ومنع إهدار المال العام فيها، ولابد من إخضاع المنظومة ككل للقانون.