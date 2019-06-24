فرج عامر: فوز مرشح المعارضة التركية صفعة قوية على وجه الطاغية أردوغان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول ضد مرشح الرئيس التركى المهووس بمثابة صفعة قوية على وجه أردوغان.

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وقال "عامر" فى بيان صحفى أصدره اليوم، أن فوز مرشح المعارضة التركية للمرة الثانية ضد مرشح اردوغان هو دليل قاطع على رفض الشعب التركى الشقيق لسياسات الطاغية والدكتاتور اردوغان الذى حول تركيا الى حجيم وجعل سجونها عبارة عن سلخانات لكل معارضيه.

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ووجه المهندس محمد فرج عامر تحية للشعب التركى الذى لقن طيب رجب اردوغان، درسا قاسيا ورفض مرشحه فى انتخابات بلدية إسطنبول، وهو مايؤكد فشل سياسات أردوغان وانه اصبح شخصا منبوذا وغير مرغوب او مرحب به داخل الشارع التركى، مؤكدا ان أردوغان لن يستمر طويلا وسوف يرحل قريبا من على سدة الحكم فى تركيا بعد ان كتم أنفاس معاضيه وشعبه.