شكرا لقرائتكم خبر عن لجان البرلمان تواصل اجتماعاتها اليوم لاستعراض عدد من طلبات الإحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجان مجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، ومنها استعراض المذكرة الخاصة بموضوع طلب الإحاطة بشأن أسباب تأخر استكمال مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

‌ من جانبها تواصل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، مناقشة اخر التطورات في منطقة القرن الافريقي، وذلك فى حضور ممثلى وزارة الخارجية. Advertisements ‌ أما لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدي، فإنها تناقش عدد من طلبات الإحاطة الموجه لوزير البترول والثروة المعدنية، ومنها ما يتعلق بعدم قيام الشركة القابضة للغازات بإدخال الغاز الطبيعي إلى بعض قرى أبو المطامير، أبو الشقاف، الكوم الأخضر، حرارة، زاوية صقر، تروجي وبعض قرى محافظة البحيرة. ‌ وفيما يتعلق بلجنة الاتصالات برئاسة النائب أحمد بدوى، فإنها تنظر عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالتليفون الأرضى والسنترالات، ومنها المقدم بشأن عدم وجود خطوط تليفونات أرضية متوفرة بمدينة دمياط الجديدة رغم أنها من أفضل المدن الجديدة، وبشأن التجاوزات المالية في نادى اتصالات بنى سويف ونادى الاتصالات بالقاهرة - المعادي، و سوء خدمة سنترال كفر الزيات وتدهور وضع التليفون الأرضي.

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